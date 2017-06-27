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Паспорт болельщика открыл путь к алкоголюСегодня в 08:35

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Вместе с водительскими правами.

Министерство промышленности и торговли России разрешило покупать алкоголь по водительским правам и паспорту болельщика. Норма будет действовать до 31 декабря 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Ранее купить горячительные напитки можно было при предъявлении одного из 12 документов: паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, временного удостоверения личности, паспорта моряка, дипломатического, служебного паспорта, удостоверения личности военнослужащего или военного билета, паспорта иностранного гражданина, вида на жительство в России, разрешения на временное проживание в РФ, удостоверения беженца или свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России.

Стоит отметить, что паспорт болельщика выдается для доступа на стадионы в дни матчей Кубка конфедераций, проходящего сейчас в России, и чемпионата мира по футболу 2018 года.

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