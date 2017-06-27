Чем ответит Москва?

В Интернете появилось руководство по обходу возможной блокировки Telegram в России. Сообщение размещено на неофициальной платформе мессенджера, передает "Уралинформбюро".

В функционал программы добавлена поддержка соединения с прокси-серверами на основе сетевого протокола SOCKS5. Это позволит по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей в обход будущих ограничений. При этом включить SOCKS5 пользователям рекомендуют до начала действия блокировки.

На сегодня опция доступна в Telegram Desktop и Mac. В мобильной версии мессенджера сетевой протокол появится с выходом обновления.

Стоит отметить, что возможная блокировка Telegram активно обсуждается с середины мая. Роскомнадзор безуспешно пытается добиться от основателя сервиса Павла Дурова данных, необходимых для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

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