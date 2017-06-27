В День молодежи.

В екатеринбургском Академическом районе масштабно отметили День молодежи. Организаторы праздничного концерта использован необычный формат – "Большой квартирник". Дизайнеры создали для сцены специальные "домашние" декорации, поэтому музыканты играли, сидя на диване или облокотившись о шкаф.

Выступили такие уральские группы как "Специи", "DoUpaDoo", "Океаника", музыкальные коллективы Академического и представители стройотрядов. Концерт, собравший несколько тысяч человек, получился уютным и добрососедским.

"В недалеком прошлом были очень популярны так называемые домашние концерты. Когда молодые музыканты и их слушатели собирались у кого-то на квартире, играли любимые песни, разговаривали, обсуждали важные общественные темы. Мы решили, что жители самого молодого района в Екатеринбурге захотят окунуться в эту атмосферу", - рассказывают организаторы мероприятия.

Между тем дети могли устроить гонки с радиоуправляемыми машинками, насладиться настольными играми, попрыгать на батутах и отправиться в песчаную комнату.

Как сообщили "Уралинформбюро" организаторы праздника, самым увлекательным развлечением стал фотоквест #ЗнаемАкадем, охвативший более 200 человек. Для выполнения заданий нужно было ориентироваться в достопримечательностях района, знать, где находится радужная дорожка, скамейка примирения и 3-метровый символ "Сердце района".

Все участники квеста получили сладкие призы с изображением арт-объектов Академического района, а наиболее удачливые выиграли беспроводные акустические колонки и портативные аккумуляторы.

Кроме того, молодые екатеринбуржцы в честь праздника могли получить сертификаты Молодежного капитала на покупку готового жилья от застройщика района.