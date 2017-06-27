Апеннинам грозит засуха.

Засуха угрожает большей части Италии (61%), где проживают 37 миллионов человек. Причиной этого стали аномальная жара и отсутствие дождей, передает "Уралинформбюро".

В минувший уик-энд в Ферраре столбики термометров поднялись до рекордных 49 градусов. В провинциях Перуджа и Пьяченца объявлен режим ЧС. Мэр Рима Вирджиния Раджи до начала осени ввела ограничение на расходование воды на полив садов, наполнение бассейнов и мытье машин.

В Ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti отмечают, что июнь оказался на 3,6 градуса жарче среднесезонной нормы. Из-за этого две трети сельхозугодий по всей стране оказались под угрозой засухи. При этом в ряде зон под Виченце и Тревизо в воскресенье прошли сильные грозы с градом - значительно пострадали местные виноградники.

По подсчетам сельхозпроизводителей, погода уже нанесла аграрному сектору Италии ущерб почти в 1 миллиард евро.

Стоит отметить, что небывалую жару на Апеннины принес африканский антициклон Харон. Синоптики говорят, что июнь-2017 может стать самым жарким в Италии за последние 150 лет.