На Урале пассажиров поездов проверят на ВИЧ Сегодня в 10:12
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В специально оборудованных вагонах.
РЖД и Минздрав РФ проведут в регионах проверку пассажиров поездов на ВИЧ .
К поездам прикрепят специально оборудованные вагоны, в которых путешественники смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование, а также получить необходимые консультации, сообщили в пресс-службе министерства.
Акция стартует 8 июля и продлится до 20 октября. Поезда проследуют по маршруту, где показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 2 раз превышают общероссийский. Они остановятся на 24 вокзалах российских городов, в том числе, в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".
Свердловская область оказалась в центре ВИЧ-скандала в ноябре 2016 года, когда медики заявили об эпидемии. Екатеринбуржцы выстроились в очередь на проверку ВИЧ-статуса. По данным на май 2017 года, число зараженных ВИЧ на Среднем Урале достигло 89 206 человек (2% населения). При том что эпидемическим порогом считается показатель в 1%.
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