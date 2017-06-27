×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Урале пассажиров поездов проверят на ВИЧ Сегодня в 10:12

  • Текст

В специально оборудованных вагонах.

РЖД и Минздрав РФ проведут в регионах проверку пассажиров поездов на ВИЧ .

К поездам прикрепят специально оборудованные вагоны, в которых путешественники смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование, а также получить необходимые консультации, сообщили в пресс-службе министерства.

Акция стартует 8 июля и продлится до 20 октября. Поезда проследуют по маршруту, где показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 2 раз превышают общероссийский. Они остановятся на 24 вокзалах российских городов, в том числе, в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Свердловская область оказалась в центре ВИЧ-скандала в ноябре 2016 года, когда медики заявили об эпидемии. Екатеринбуржцы выстроились в очередь на проверку ВИЧ-статуса. По данным на май 2017 года, число зараженных ВИЧ на Среднем Урале достигло 89 206 человек (2% населения). При том что эпидемическим порогом считается показатель в 1%.

Ранее по теме:
Эпидемия ВИЧ подкосила еще 2,4 тысячи свердловчан
Закрытые города на Урале превратились в ВИЧ-очаги

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×