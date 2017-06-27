В специально оборудованных вагонах.

РЖД и Минздрав РФ проведут в регионах проверку пассажиров поездов на ВИЧ .

К поездам прикрепят специально оборудованные вагоны, в которых путешественники смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование, а также получить необходимые консультации, сообщили в пресс-службе министерства.

Акция стартует 8 июля и продлится до 20 октября. Поезда проследуют по маршруту, где показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 2 раз превышают общероссийский. Они остановятся на 24 вокзалах российских городов, в том числе, в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Свердловская область оказалась в центре ВИЧ-скандала в ноябре 2016 года, когда медики заявили об эпидемии. Екатеринбуржцы выстроились в очередь на проверку ВИЧ-статуса. По данным на май 2017 года, число зараженных ВИЧ на Среднем Урале достигло 89 206 человек (2% населения). При том что эпидемическим порогом считается показатель в 1%.



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