В игровой форме.

В 2017 году участниками уроков газовой безопасности в школах Свердловской области станет 1 000 детей. Образовательную кампанию проводит холдинг "ГАЗЭКС".

С начала года уроки прошли в школах Кировграда, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила. Детям рассказали о природном газе, сейсморазведке, строительстве газопровода "Бухара-Урал". Специалисты также напомнили школьникам порядок действий при запахе газа и телефон аварийной газовой службы 04. Во второй части уроков дети закрепили полученные знания – сначала они исправили ошибки в стихотворениях, построенных по принципу вредных советов, собрали пазлы, на которых были изображены правила использования газовых приборов, ответили на вопросы викторины.

"Конкурсы мне показались очень интересными. Мы прыгали в мешках, собирали слово ГАЗ, собирали пазлы. На них было написано, что нельзя делать с газовой плитой. В игровой форме всегда лучше запоминается", - поделилась впечатлениями ученица 2-го класса гимназии №18 Нижнего Тагила Алиса.

После уроков детей ждал сюрприз – на улице стоял автомобиль аварийно-спасательной службы АО "ГАЗЭКС" и все желающие могли примерить противогазы и каски, исследовать наборы инструментов, посидеть за рулем.

В июле газовики встретятся с детьми в Первоуральске, в августе урок пройдет в Краснотурьинске. Кроме того, запланированы обучающие квесты по газовой безопасности для ребят в загородных оздоровительных лагерях Среднего Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.