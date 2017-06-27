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В Екатеринбурге назвали лучших штукатуров и плиточниковСегодня в 11:01

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И других мастеров строительного дела.

В Екатеринбурге определили лучших мастеров строительного дела. В Окружном этапе Национального конкурса "Строймастер-2017" приняли участие более 20 строительных компаний Урала. За звание лучших боролись 60 профессионалов. Параллельно состоялся областной конкурс "Славим человека труда" в номинации "Лучший плиточник-облицовщик".

"Мы проводим конкурс профессионального мастерства в преддверии Дня строителя, и наш конкурс - особенный. В отличие от других городов России мы делаем его на реальной строительной площадке одновременно по семи номинациям, чтобы показать многогранность нашей профессии", - подчеркнул координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по УрФО Сергей Лекомцев.

8 специалистов НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" были отмечены в 5 номинациях. Евгений Коркин и Евгений Попов были признаны самыми искусными штукатурами и плиточниками, а Максим Говорухил и Альберт Давлитбаев - лучшими монтажниками светопрозрачных конструкций.

Максим Васильев и Алексей Пермяков поделили третье место в номинации "Плотник", Александр Манапов и Захар Конаровский показали аналогичный результат в номинации "Монтажник сантехсистем и оборудования".

Следует отметить, в "Атомстройкомплексе" действует строгий внутренний контроль качества строительства. Каждый дом проходит внутреннюю приемку руководством всех подрядных организаций. Регулярно проводится обучение для сотрудников, поэтому строители компании регулярно побеждают в конкурсах профмастерства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

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