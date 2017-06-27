×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Стоимость жизни" в России выросла вдвое Сегодня в 11:39

  • Текст

До 1,2 миллиона долларов.

Россияне стали в разы дороже оценивать свою жизнь.

На сегодня, по подсчетам Финансового университета при Правительстве РФ, размер справедливого возмещения семьям людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, производстве или службе, со всеми компенсациями материальных и моральных издержек превысил 1,2 миллиона долларов, что вдвое больше, чем в 2015 году (624 тысяч долларов).

При этом в среднем по миру компенсация составляет 2,6 миллиона долларов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

Одной из причин "удорожания" проректор университета Алексей Зубец называет стабилизацию российской экономики и улучшение настроений населения в конце 2016 - начале 2017 года.

Сами же россияне в ходе соцопроса приравняли "стоимость жизни" к 5,7 миллиона рублей, а "цену" инвалидности - к 4,8 миллиона рублей.

Самые высокие требования по компенсации в связи с гибелью человека на транспорте, производстве или службе предъявляли состоятельные россияне, молодежь и лица с высоким уровнем образования в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. А вот те, кто еле сводит концы с концами, оценили свою жизнь всего лишь в 3,2 миллиона рублей.

Участниками исследования, прошедшего в начале текущего года, стали 7 500 жителей 38 крупных и средних городов России.

Ранее по теме:
Жизнь россиян оценили в 39 миллионов рублей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×