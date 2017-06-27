До 1,2 миллиона долларов.

Россияне стали в разы дороже оценивать свою жизнь.

На сегодня, по подсчетам Финансового университета при Правительстве РФ, размер справедливого возмещения семьям людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, производстве или службе, со всеми компенсациями материальных и моральных издержек превысил 1,2 миллиона долларов, что вдвое больше, чем в 2015 году (624 тысяч долларов).

При этом в среднем по миру компенсация составляет 2,6 миллиона долларов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

Одной из причин "удорожания" проректор университета Алексей Зубец называет стабилизацию российской экономики и улучшение настроений населения в конце 2016 - начале 2017 года.

Сами же россияне в ходе соцопроса приравняли "стоимость жизни" к 5,7 миллиона рублей, а "цену" инвалидности - к 4,8 миллиона рублей.

Самые высокие требования по компенсации в связи с гибелью человека на транспорте, производстве или службе предъявляли состоятельные россияне, молодежь и лица с высоким уровнем образования в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. А вот те, кто еле сводит концы с концами, оценили свою жизнь всего лишь в 3,2 миллиона рублей.

Участниками исследования, прошедшего в начале текущего года, стали 7 500 жителей 38 крупных и средних городов России.

Ранее по теме:

Жизнь россиян оценили в 39 миллионов рублей