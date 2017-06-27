В Среднеуральске построили дом "для российской семьи"Сегодня в 12:19
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В рамках федеральной программы.
26 июня 2017 года в Среднеуральске сдан 8-этажный дом, построенный по федеральной программе "Жилье для российской семьи". Проект реализован компаний "Атомстройкомплекс".
Общая жилая площадь новостройки превышает 17 тысяч квадратных метров. Дом насчитывает 322 благоустроенные квартиры: 139 – однокомнатные, 110 – двухкомнатные, 73 – трехкомнатные. Стоимость одного квадратного метра для участников федеральной программы составляет 35 тысяч рублей. В ее рамках в доме уже реализовано 142 квартиры общей площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров.
Новостройка расположена в новом микрорайоне "Пихтовый", где уже обустроены детские и спортивные площадки, выполнено озеленение, возведен современный детсад.
В торжественной церемонии передачи ключей новоселам принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Новоселье – важное событие в жизни каждого человека. Для вас это событие стало возможным благодаря программе, которая в вашем городе реализуется совместными усилиями правительства России, правительства Свердловской области, руководства муниципалитета и строительной компании "Атомстройкомплекс", – сказал Евгений Куйвашев, добавив, что за последние 5 лет на Среднем Урале было построено свыше 10 миллионов квадратных метров благоустроенного жилья.
Осмотрев квартиры в одном из подъездов, губернатор остался доволен качеством строительных и отделочных работ, планировками и выполненным ремонтом. Он пожелал новоселам счастливой, благополучной жизни в новом доме, а также поблагодарил строителей за качественно реализованный жилищный проект.
Следует отметить, что во всех квартирах дома выполнена чистовая отделка. В окнах установлены двухкамерные стеклопакеты, на входе в квартиры – металлические двери, на стенах - обои под покраску, на полу постелен ламинат.
Всего в рамках программы "Жилье для российской семьи" в четырех муниципалитетах Свердловской области (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и Белоярском) льготным категориям граждан за 2015-2017 годы было продано 495 квартир экономического класса. Их общая площадь - почти 24 тысячи квадратных метра.
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