На двое суток.

В грядущий уик-энд в Екатеринбурге закроют движение трамваев по ВИЗ-бульвару. Электротранспорт будет ходить в объезд с 20.00 30 июня до 20.00 2 июля, сообщили "Уралинформбюро" в Трамвайно-троллейбусном управлении.

Ограничение связано с ремонтом путей на отрезке между остановками "Дворец молодежи" и "Кирова".