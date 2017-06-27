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Четверо из пяти свердловчан задерживаются на работеСегодня в 12:23

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Хотя бы раз в неделю.

Как минимум раз в неделю задерживаются на работе 79% жителей Свердловской области. Никогда не остаются после трудового дня лишь 6% сотрудников компаний. Соответствующий опрос провела Служба исследований HeadHunter.

Каждый пятый (19%) ежедневно приходит домой с опозданием, почти половина практикуют подобное несколько раз в неделю (45%), а каждый шестой - не более раза в неделю (15%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе HeadHunter.

Чаще всего остаются доделывать начатое сотрудники, занимающие высокие позиции, а вот начинающим специалистам почти никогда не приходится задерживаться.

Ежедневно "сверхурочные" выпадают на долю работников банковской сферы (26%) и госсектора (24%). Несколько раз в неделю приходится задерживаться 53% работников сферы спорта и фитнеса и 52% занятых в туризме. Ни разу не "зависали" на работе 11% представителей сферы управления персоналом.

Чаще всего респонденты остаются еще на 1-2 часа (63%), в основном это работники госсектора (68%) и юристы (67%). 8% свердловчан - представители рабочих профессий (23%) и добывающей сферы (19%) - задерживаются более, чем на 3 часа. На несколько минуточек приходится оставаться 27% опрошенных.

В массе своей сотрудники компаний Свердловской области задерживаются на работе, когда срочно нужно выполнить какое-то задание или когда этого требует начальство (42% и 50% респондентов). Для 13% опрошенных в пустом офисе лучше работается.

Среди прочих причин были названы "любимая работа", "не могу остановиться", "большой объем работы" и "нехватка сотрудников".

Опрос проводился 12–24 мая 2017 года среди 3 767 сотрудников компаний Свердловской области.

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