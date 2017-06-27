×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Фотографы "Газпром добыча Ямбург" охотились за субботникамиСегодня в 15:08

  • Текст

Ради удачного снимка.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" подвели итоги конкурса любительских фотографий "Июнь! Субботник! Чистота!"

17 июня в рамках субботника работники компании делали снимки, которые размещались в "Инстаграме" и на официальной странице предприятия в Facebook. Всего было опубликовано 68 работ.

Лучшим фото в Facebook по результатам зрительского голосования был признан снимок "Хорошие работники, всегда на субботнике!". Приз получил коллектив бухгалтерии новоуренгойского офиса "Газпром добыча Ямбург". В "Инстаграме" была отмечена работа "Да будет чисто!" от Рауля Еркеева из нефтегазодобывающего управления Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.

По решению жюри первое место было отдано фотографии "Экология для ГП-3 – это важно!", которую сделала Елена Гилеева с Ямбургского нефтегазодобывающего месторождения.

На втором оказался снимок "Я граблями награбил мусор". Его автором стал Иван Величко из управления технологического транспорта и спецтехники компании.

Также в тройку лучших вошла работа "Тянем-потянем!" от Татьяны Власенко из службы эксплуатации №4 управления по эксплуатации вахтовых поселков ЯНГКМ.

Все победители будут награждены грамотами и подарками, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×