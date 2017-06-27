Ради удачного снимка.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" подвели итоги конкурса любительских фотографий "Июнь! Субботник! Чистота!"

17 июня в рамках субботника работники компании делали снимки, которые размещались в "Инстаграме" и на официальной странице предприятия в Facebook. Всего было опубликовано 68 работ.

Лучшим фото в Facebook по результатам зрительского голосования был признан снимок "Хорошие работники, всегда на субботнике!". Приз получил коллектив бухгалтерии новоуренгойского офиса "Газпром добыча Ямбург". В "Инстаграме" была отмечена работа "Да будет чисто!" от Рауля Еркеева из нефтегазодобывающего управления Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.

По решению жюри первое место было отдано фотографии "Экология для ГП-3 – это важно!", которую сделала Елена Гилеева с Ямбургского нефтегазодобывающего месторождения.

На втором оказался снимок "Я граблями награбил мусор". Его автором стал Иван Величко из управления технологического транспорта и спецтехники компании.

Также в тройку лучших вошла работа "Тянем-потянем!" от Татьяны Власенко из службы эксплуатации №4 управления по эксплуатации вахтовых поселков ЯНГКМ.

Все победители будут награждены грамотами и подарками, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.