Перед покупками.

В Екатеринбурге судебные приставы устроили "охоту" на должников на подъездах к крупному торговому центру. 24 июня 2017 года вместе с инспекторами ДПС они проверили полсотни водителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

За несколько часов работы без труда были выявлены автолюбители, имеющие особо крупные задолженности. Долг индивидуальной предпринимательницы оказался свыше 2 миллионов рублей, следом "в сеть" попались двое мужчин с долгами, превышающими 1,5 миллиона рублей. Еще у одного неплательщика обнаружилось пять непогашенных задолженностей: по оплате штрафов ГИБДД и налогов.

Все выявленные должники обязаны теперь явиться на прием к судебному приставу по месту жительства.

Стоит отметить, что узнать о задолженности и оплатить ее можно на сайте УФССП России по Свердловской области в разделе "Банк данных исполнительных производств" , на портале "Госуслуги" или на сайте Госавтоинспекции.