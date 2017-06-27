У Екатеринбурга отнимают статус "полуторамиллионника"Сегодня в 13:42
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Вся надежда на Академический.
Государственная статистика не насчитала в Екатеринбурге 1,5 миллионов жителей. Об этом сообщил 27 июня на заседании гордумы сити-менджер Александр Якоб.
По данным мэрии, полуторамиллионный житель появился в столице Урала в ноябре 2016 года. Однако, по подсчетам федералов, в Екатеринбурге на январь 2017 года проживало 1 миллион 488 тысяч человек. По словам Якоба, "вилка" в расчетах вызвана тем, что госстатистика не учитывает временных жителей города — пребывающих в Екатеринбурге менее 9 месяцев.
"Государственную методику нет смысла обсуждать, — резюмировал Якоб. — Скажет государство, что у нас полтора милллиона — будем во всех документах эту цифру писать". По его мнению, недостающие 12 тысяч человек можно «добить» за счет миграционных потоков, которые каждый год стабильно увеличивают население города как раз на эту цифру.
Согласно статистике, в 2016 году в уральской столице родилось 22 500 детей, а умерло 16 668 горожан. Прирост населения города идет в том числе за счет заселения нового района Академический. Как сообщил Якоб, в ближайшие годы там будет жить свыше 300 тысяч человек. Поэтому сити-менеджер не исключил, что Академический скоро может стать отдельным (восьмым) административным районом Екатеринбурга.
"Это надо оформлять правовыми актами, но в России пока нет такой практики, нам не у кого "списать". Придется идти своим путем, - отметил Якоб. - В любом случае "пристегнуть" почти полмиллиона человек (потенциального населения Академического- прим.ред) к существующим административным районам будет сложновато". По мнению сити-менеджера, инициатива создать восьмой район должна исходить от муниципалитета, а окончательное решение в любом случае примет правительство РФ.
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