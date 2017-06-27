Россияне голосуют за новогодние каникулыСегодня в 13:54
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И новый "крымский" праздник.
Большинство жителей России не хотят лишиться длинных новогодних выходных. Законопроект об их отмене недавно в очередной раз был внесен в Госдуму РФ, передает "Уралинформбюро".
По данным социологического опроса, проведенного Zoom Market, 89% россиян против подобной инициативы.
При этом 73% опрошенных поддерживают идею парламентариев добавить в календарь новый государственный праздник - День воссоединения Крыма с Россией 18 марта. Это событие чаще всего вызывает гордость за свою страну.
А вот возвращение "красного дня" 7 ноября не нашло отклика у населения - против празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции высказались 58% респондентов. Это историческое событие ассоциируется с незаконным захватом власти (31%), событиями, способствующими развалу великого государства, (21%) и террористическими действиями со стороны революционеров (6%).
В социологическом опросе приняли участие 2 850 жителей 19 региональных центров, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Тюмени.
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