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Россияне голосуют за новогодние каникулыСегодня в 13:54

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И новый "крымский" праздник.

Большинство жителей России не хотят лишиться длинных новогодних выходных. Законопроект об их отмене недавно в очередной раз был внесен в Госдуму РФ, передает "Уралинформбюро".

По данным социологического опроса, проведенного Zoom Market, 89% россиян против подобной инициативы.

При этом 73% опрошенных поддерживают идею парламентариев добавить в календарь новый государственный праздник - День воссоединения Крыма с Россией 18 марта. Это событие чаще всего вызывает гордость за свою страну.

А вот возвращение "красного дня" 7 ноября не нашло отклика у населения - против празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции высказались 58% респондентов. Это историческое событие ассоциируется с незаконным захватом власти (31%), событиями, способствующими развалу великого государства, (21%) и террористическими действиями со стороны революционеров (6%).

В социологическом опросе приняли участие 2 850 жителей 19 региональных центров, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Тюмени.

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