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Военные срывают подготовку Екатеринбурга к зимеСегодня в 15:24

Их ремонтная кампания стартует не раньше августа.

Военные в очередной раз поставили под угрозу срыва подготовку Екатеринбурга к новому отопительному сезону. Как рассказал "Уралинформбюро" замглавы администрации города Владимир Гейко, они до сих пор не представили в мэрию план ремонтной кампании.

"У них очередная реорганизация. АО "Славянка" и ГУ ЖКХ исчезают со 100-миллионными долгами. В апреле создано ФГБУ. В его ведении - 3 теплоисточника и 9 ЦТП. Они работают по ФЗ-44. Пока до них только лимиты довели. То есть пока они объявятся, пока план-график, пока закупки... В лучшем случае к концу августа они получат какие-то материалы", - прокомментировал Гейко.

Стоит отметить, что военные не первый год ставят под угрозу срыва выполнение ремонтной кампании. Они не торопятся приводить в порядок ведомственные сети. При этом трубы сильно изношены.

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В Екатеринбурге военные срывают подготовку к отопительному сезону

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Неизвестный Сегодня в 17:17

Военные они все такие


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