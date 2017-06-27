Их ремонтная кампания стартует не раньше августа.

Военные в очередной раз поставили под угрозу срыва подготовку Екатеринбурга к новому отопительному сезону. Как рассказал "Уралинформбюро" замглавы администрации города Владимир Гейко, они до сих пор не представили в мэрию план ремонтной кампании.

"У них очередная реорганизация. АО "Славянка" и ГУ ЖКХ исчезают со 100-миллионными долгами. В апреле создано ФГБУ. В его ведении - 3 теплоисточника и 9 ЦТП. Они работают по ФЗ-44. Пока до них только лимиты довели. То есть пока они объявятся, пока план-график, пока закупки... В лучшем случае к концу августа они получат какие-то материалы", - прокомментировал Гейко.

Стоит отметить, что военные не первый год ставят под угрозу срыва выполнение ремонтной кампании. Они не торопятся приводить в порядок ведомственные сети. При этом трубы сильно изношены.

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