Вместо устаревших.

27 июня 2017 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил директорам школ из 24 муниципалитетов ключи от новых автобусов. Церемония передачи 45 машин прошла на площади 1905 года в Екатеринбурге, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

На покупку автобусов из областного бюджета было выделено свыше 113 миллионов рублей. Новая техника полностью заменит весь школьный транспорт 2007 года выпуска в соответствии с законом, запрещающим перевозку детей на машинах старше 10 лет.

Комфортабельность новых автобусов оценят почти 2 000 юных жителей Среднего Урала. "Уже в сентябре автобусы выйдут на работу, будут возить на уроки детей из разных уголков Свердловской области. Новинки поступят в 24 муниципалитета – от Ивделя до Камышлова, от Красноуфимска до Туринска. Всего по школьным маршрутам в регионе курсирует более 400 автобусов. И своевременное обновление автопарка – залог комфорта и безопасности наших детей на дорогах", - отметил Е.Куйвашев.

По мнению главы региона, сегодняшнее событие - это очередной шаг к повышению уровня жизни уральцев, к достижению целей областной программы "Пятилетка развития".

В Талицком городском округе транспорт будет работать в сельской местности. Именно сельские школы подарили муниципалитету 20 из 26 золотых медалистов этого года, отметил глава Талицкого ГО Александр Толкачев.

Директор Вновь-Юрмытской сельской школы Наталья Мурашкина вручила Евгению Куйвашеву картину кисти учеников. На полотне изображены дети и их новый автобус.

"Мы благодарны Евгению Владимировичу за такое внимание к нашей школе. Совсем недавно она была полностью отремонтирована на средства областного бюджета. Всего на эти работы было выделено 6,3 миллиона рублей, и мы получили очень красивое здание. А теперь к нам приедет еще и новый автобус", - поделилась она.

В Свердловской области 60 муниципалитетов, куда более 16 000 учеников ездят на занятия из малых населенных пунктов. Их возят свыше 400 школьных автобусов оборудованных тахографами и аппаратурой системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В 2018 году региональные власти планируют заменить 31 автобус 2008 года выпуска, на которых сейчас ездят более 1 000 юных жителей 22 муниципалитетов.