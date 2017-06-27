К нему вызвана полиция.

Еще один памятник истории в Екатеринбурге оказался под угрозой разрушения. Известный шоумен Александр Цариков сообщил на своей странице в Facebook, что во дворе дома по адресу Хохрякова, 27 ("дом Максимова") работают бульдозеры. "Вроде под охраной и контролем МУГИСО, но работают... очень активно", - пишет Цариков.

Представители областного Управления охраны и использования объектов культурного наследия поспешили успокоить горожан: это не снос, а работы по сохранению объекта. "9 июня Управление выдало строительной компании "Система" разрешение на проведение на этом объекте противоаварийных работ , - сообщила "Уралинформбюро" начальник отдела правовой и организационной работы ведомства Евгения Игнатова. - Это - подрядная организация, работающая по заказу владельца здания (компании "Альберго-Екатеринбург" - прим.ред)".

По словам Игнатовой, перед строителями стоит задача убрать с территории памятника мусор, расчистить площадку, после чего законсервировать объект и подготовить его к восстановлению. В перечне реставрационных работ значатся восстановление наружной и внутренней покраски и штукатурной отделки, элементов декора, металлических и деревянных конструкций, фундамента, кирпичной кладки и исторического ландшафта здания. Жильцов в здании нет: дом давно отселён, так как находится в аварийном состоянии.

В компании "Альберго-Екатеринбург", куда "Уралинформбюро" обратилось с соответствующим запросом, подтвердили, что этот участок является их собственностью, а начавшиеся работы имеют единственную цель — сохранить памятник, занесенный в 1991 году в реестр объектов культурного наследия, от разрушения.

По данным градозащитника Олега Букина, пять лет назад "Альберго-Екатеринбург" собиралась строить на улице Хохрякова гостиничный комплекс для итальянского оператора "Domina Hotel Group". В беседе с корреспондентом агентства он предположил, что строители, скорее всего, сносят небольшой пристрой к зданию, расположенный по адресу Хохрякова, 27а. И пообещал вызвать полицию в случае, если факт сноса подтвердится.

Следует отметить, что культурно-историческая экспертиза объектов, расположенных на Хохрякова, 27 и 29, была проведена два года назад. Тогда эксперты из Челябинска и Новосибирска обследовали памятника и определили их охранные зоны. Площадка, на которой в данный момент ведутся работы, относится к ЗРЗ-3. В ее пределах закон разрешает возводить объекты капитального строительства высотой на более 100 метров — и запрещает прокладку инженерных коммуникаций, организацию парковок и проведение земляных работ без предварительного археологического исследования.