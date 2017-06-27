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Фонд капремонтов оплатит закрытую схему водоснабжения ЕкатеринбургаСегодня в 15:08

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Частично.

Коммунальное хозяйство Свердловской области перейдет к закрытой системе тепло- и водоснабжения за деньги регионального фонда капитального ремонта. Соответствующие поправки депутаты свердловского Заксобрания приняли 27 июня.

Согласно ФЗ "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения. На деньги фонда предложено оплатить установку узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, передает "Уралинформбюро".

"Главным образом это коснется Екатеринбурга, так как именно в уральской столице сосредоточено большее число многоквартирных жилых домов, которые до 2022 года будут переведены на закрытую систему тепло- и водоснабжения. В то же время существенно возрастет качество горячей воды, так как она будет подогреваться в индивидуальных тепловых пунктах, расположенных непосредственно в жилых домах и энергопотери при ее транспортировки будут незначительны", - комментируют авторы инициативы.

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