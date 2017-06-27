Из-за конкуренции.

Российские производители пива подготовили свой вариант закона "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции".

В частности, предлагается вернуть продажу пенного напитка на рынки и спортивные объекты, а также запретить продажу в магазинах крепкого алкоголя и вина с 21:00 до 9:00, сохранив для пива действующие временные рамки – с 23:00 до 8:00.

Законопроект будет рассматриваться 29 июня 2017 года на рабочей группе у замминистра экономического развития РФ Олега Фомичева, однако уже сейчас документом недовольны многие участники рынка. В числе протестующих не только производители крепкого алкоголя, но и малые пивоварни – законопроект обязывает их устанавливать счетчики учета продукции, сообщает "Коммерсант".

Производители водки с инициативой пивоваров не согласны в корне. По их мнению, алкогольный рынок не предполагает дифференцированного подхода, и меры регулирования должны быть едины для всех участников. А вот виноделы на изменения согласны – при условии, что их поставят в один ряд с производителями пива. По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, вино и пиво – напитки конкурирующие, а потому должны регулироваться одинаково. При этом он согласен, что для крепкого алкоголя ограничения по времени продаж могут быть ужесточены.

Глава Союза пивоваров Южного Урала, директор ООО "Лаборатория живого пива" Илья Ройтенберг против любых притеснений. Он уверен, что все это приведет только к укреплению позиций теневого рынка.

"Ограничения вводятся только для тех, кто работает законопослушно, по определенному зарегистрированному адресу, и чью работу могут проверить. Теневой рынок ни одна из курирующих организаций проверить не может, и для него это будет манна небесная", - заявил Ройтенберг "Уралинформбюро".

К установке счетчиков учета продукции пивовар также относится скептически. По его словам, таких счетчиков в реальности нет, "выдуманные они", и все это не иначе как "филькина грамота". "Мы уже прожили это в 2012 году, когда нас заставили их купить. С того времени счетчик лежит на складе нераспечатанный, бесполезный, потому что пока я нашел его, купил, доставил – закон отменили. Я купил его за 320 тысяч рублей, а сейчас не могут продать и за 20 тысяч. Он никому не нужен. На всех малых пивоварнях стоит огромное количество кранов, откуда можно без труда, мимо счетчика, пролить сколько угодно пива", - отмечает Ройтенберг.

Он не сомневается, что подобные ограничения погубят малое пивоварение в России, поскольку существовать на таких условиях бизнес не сможет. С ним не согласен гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, который поддерживает разделение регулирования. Но отдавать преференции производителям пива и выделять продажу этого напитка по времени – в корне не верно.

"Закон уже давно морально устарел. Он принимался в 1997 году, когда виноделие находилось в полном упадке, употребление пива упало на 40%, а "кормильцами" были водка и спирт. За 20 лет винодельческая отрасль встала на ноги, почти в 5 раз выросло пивоварение, а закон – все единый. В него внесли тысячи поправок, но сути это не изменило. Поэтому, безусловно, в рамках единого закона нужно разделить регулирование. Подход к крепким напиткам должен быть один, к пиву – второй, к вину – третий", - заявил "Уралинформбюро" Дробиз.

По словам эксперта, пиво – самый ходовой напиток сегодня, а потому льготные условия следует создавать не для пивоварения, а для винодельческой отрасли. Причем поддерживать именно малых виноделов, на которых держится весь цивилизованный мир.

"Что касается счетчиков на пивоварнях, я уверен, что государство введет и их, и лицензирование, и маркировку. Власти хотят все учитывать, и будут это делать. Пивоварение итак находится в привилегированном положении и еще сопротивляется. Это же алкогольный рынок, какие тут могут быть поблажки?" – удивляется Дробиз.

В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил ввести запрет на торговлю любым алкоголем в магазинах с 21:00 до 9.00. По словам парламентария, некоторые сорта хмельного подчас бывают крепче вина, а потому для пива не стоит оставлять старое ограничение по времени.

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