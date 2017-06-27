Энергетики выступят "ЗАСВЕТ" в ЕкатеринбургеСегодня в 16:05
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В честь 75-летия энергосистем Урала и Прикамья.
8 июля в Екатеринбурге откроется фотовыставка "ЗАСВЕТ". Горожане и гости уральской столицы смогут увидеть в Ельцин-Центре около 200 снимков о суровых буднях энергетиков и советском прошлом. Фотографии также вошли в двухтомник, посвященной 75-летнему юбилею энергосистем Урала и Прикамья.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", многие из энергообъектов первых пятилеток XX века представляют собой настоящие памятники энергетики с безупречным дизайном, конструктивистской лаконичностью объемов. Фотограф и художник Александр Соколов объехал их за три года. Проделав путь длиной около 25 тысяч километров, он побывав в самых отдаленных уголках Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Было сделано около 3 тысяч кадров на пленку и около 10 тысяч – на цифровую камеру.
Следует отметить, что в военные годы - 15 июля 1942 года - единая энергосистема "Уралэнерго" приказом наркома электростанций СССР Д.Г.Жимерина была разделена на три: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Молотовэнерго" ("Пермэнерго"). За время войны уральские энергетики не только дали возможность промышленным предприятиям работать на Победу в полную мощь, но и значительно увеличили объем электросетевого комплекса. К окончанию войны по сравнению с 1941 годом только в Свердловской области протяженность воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше увеличилась в 10 раз.
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