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В Екатеринбурге "расплодят" бесполезные паркоматыСегодня в 15:28

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За счет инвестора.

В Екатеринбурге появится 5 500 новых платных парковочных мест. Как сообщил "Уралинформбюро" глава администрации города Александр Якоб, паркоматы установят в течение 7 лет в рамках концессионного соглашения. Инвестор пока не найден.

Уральскую столицу начали оснащать паркоматами в 2014 году. Сейчас в центре города насчитывается 70 терминалов и 2 500 оплачиваемых парковочных мест.

Однако, по сути, система не работает. УГИБДД по Свердловской области и мэрия не могут заключить соглашение, согласно которому инспекторы будут автоматически передавать информацию о нарушителях чиновникам. Госслужащие вынуждены по каждому нарушителю делать запросы в Госавтоинспекцию, а затем вызывать горожан на административные комиссии, которые выписывают штрафы.

Эта процедура слишком сложная и занимает много времени. Мэрия до сих пор не отчиталась ни об одном оштрафованном.

Как пояснил "Уралинформбюро" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, процедура заключения соответствующих договоров в федеральном законодательстве должным образом не прописана. "Поправки в федеральное законодательство уже подготовлены. Сейчас необходимо пройти процедуру обсуждения. После этого можно будет говорить о заключении соглашений", - добавил парламентарий.

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