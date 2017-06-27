Без душа и туалета.

Два несанкционированных палаточных лагеря закрыли в Свердловской области. Об этом СМИ сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры Римма Бобина.

Первый лагерь из 10 палаток располагался на берегу пруда у деревни Верхняя Баранча. В нем жили 29 учеников церковно-приходской школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах и восемь взрослых. На территории не были оборудованы кухня, туалет и душ, у сотрудников отсутствовали санкнижки, а у воспитанников - медсправки.

Второй лагерь был разбит в деревне Бекленищева тренерами по гребному слалому из Зеленодольска и Тюмени. В палатках жили 51 ученик ДЮСШ и 5 взрослых. Лагерь не был обеспечен питьевой водой, а его территория не была обработана от клещей.

В целом в первую смену на территории региона работало 1 046 летних оздоровительных организаций, которые приняли 109 824 ребенка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Среднему Уралу.

Ведомством было проверено 639 оздоровительных лагерей, где выявлено 1 294 нарушения. Санврачами выписаны штрафы на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Чаще всего вопросы возникали к мытью посуды, соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблоков, отсутствию документов на продукты, качеству питьевой воды, количеству туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В свою очередь прокуратура Свердловской области за первую смену в 78 детских лагерях выявила более 170 нарушений, в основном касающихся питания.