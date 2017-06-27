После скандалов в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге наконец-то может разрешиться спор между чиновниками и автомобилистами по поводу парковки на газонах. Его вынесли на федеральный уровень.

В 2014 году житель Дегтярска Александр Ерошкин был оштрафован за автомобиль, припаркованный на газоне. Он заявил, что его наказали незаконно, и потребовал исключить статью 19-1 из областного закона "Об административных правонарушениях", пояснив, что региональный законодатель не имеет права устанавливать ответственность за нарушения, касающиеся дорожного движения. По мнению Ерошкина, данный вопрос находится в компетенции федеральных властей. В итоге суд встал на сторону автомобилиста, и спорную статью исключили.

Но чиновники продолжили штрафовать владельцев авто на газонах. При этом они ссылаются на Правила благоустройства Екатеринбурга, а также на статью 17 областного закона "Об административных правонарушениях", предусматривающую санкции за нарушение указанных Правил.

Как заявил "Уралинформбюро" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в скором времени спорные моменты наконец-то могут быть разрешены через поправки в федеральное законодательство. После чего во всей России за парковку на газоне будут штрафовать "по всей строгости закона".

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