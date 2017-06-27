Деньги на "футбольные" фасады Екатеринбурга ищут в фонде капремонтаСегодня в 16:39
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Сумма будет заоблачная.
Средства на приведение в порядок "футбольных" фасадов Екатеринбурга могут взять из свердловского Фонда капремонта. Как сообщил "Уралинформбюро" глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, данный вопрос сейчас рассматривается.
Правда, хватит ли у фонда средств на эти цели - большой вопрос. Ранее на регионального оператора капремонтов также "повесили" замену лифтового оборудования и установку индивидуальных тепловых пунктов. Многоэтажки необходимо оснастить ИТП для того, чтобы успеть "закрыть" систему теплоснабжения к 2022 году - этого требует федеральное законодательство.
Стоит напомнить, что в уральской столице необходимо привести в порядок фасады более 2 тысяч домов, расположенных около Центрального стадиона и вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сначала чиновники заявляли, что все расходы лягут на плечи собственников, и работы должны быть закончены к мундиалю. 27 июня Якоб заверил, что облагораживание фасадов растянется на более длительное время и будут разработаны механизмы финансирования работ.
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