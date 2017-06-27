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Улицу Фурманова в Екатеринбурге закроют на 3 месяцаСегодня в 16:38

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Выбирайте пути объезда.

С 11 июля по 7 октября 2017 года в столице Урала энергетики перекроют улицу Фурманова. Екатеринбургская теплосетевая компания будет ремонтировать тепломагистраль на участке от Серова до Московской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Транспорт планируется направить в объезд через и без того загруженную улицу Большакова.

Стоит отметить, что тепломагистраль на улице Фурманова перекладывают не первый год. Сначала реконструкции подвергся отрезок от Цвиллинга до 8 Марта. Последним, в 2016 году, приводили в порядок участок между 8 Марта и Серова.

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В Екатеринбурге улицу Фурманова снова перекопают

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