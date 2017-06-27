На компенсацию затрат по газификации.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, предусматривающий практически полную компенсацию неработающим пенсионерам затрат на газификацию.

Согласно законодательной инициативе врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, им компенсируют 90% затрат. Закон будет применен к правоотношениям в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года, передает "Уралинформбюро".

На реализацию закона потребуется дополнительно из областного бюджета 276,2 миллиона рублей, в том числе 164,1 миллион уже в 2017 году.