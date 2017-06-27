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Свердловский Дом горсовета лишат рекламы и пристроевСегодня в 17:42

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Вернув исторический вид.

В Екатеринбурге готовят к реставрации памятник эпохи конструктивизма — "Дом горсовета №5" на улице Вайнера, 9а. Это явствует из историко-культурной экспертизы, размещенной на сайте областного Управления охраны и использования объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы — компания "Сити Билдинг", которая специализируется на ремонте квартир и офисов, а также строительстве коттеджей. Как сообщила "Уралинформбюро" один из авторов экспертизы, реставратор Лариса Шашкина, компания не планирует здесь никакого нового строительства. Задача реставрации — ремонт фасадов и восстановление исторического облика первых этажей здания.

"В 90-е годы там сделали много современных пристроев, остеклили балконы и этим исказили облик здания, — пояснила Шашкина. — Проект реставрации предполагает удаление поздних элементов. После чего будет восстановлено оконное заполнение витрин и историческая окраска фасадов".

По словам собеседника агентства, изначально "Дом горсовета №5" был выкрашен в цвет слоновой кости, а кровля и ограждения балконов были покрыты красно-коричневым суриком. Это удалось выяснить в ходе изучения старинных фотографий и консультаций со старожилами дома. Кроме того, в ходе реставрации предполагается демонтировать поздние пристрои с северной и южной стороны, заменить металлические ограждения балконов на деревянные и убрать все рекламные конструкции, уродующие фасад памятника.

"Дом горсовета №5", известный также как "Дом-коммуна", был построен в 1931 году по проекту архитектора Владимира Дубровина, создателя гостиницы "Центральная". Дом проектировался как главное здание в жилом комплексе "Уральский специалист". В советские времена в этом доме располагался первый в Свердловске гастроном.

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