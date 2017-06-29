А радуга - расцветила.

Пока Сибирь и Дальний Восток поджариваются на солнечной "сковородке", жители европейской части России и Урала учатся переплывать затопленные ливнями дворы и дороги. "Хляби небесные" разверзлись, а вот обратно закрываться явно не торопятся. Прохладная погода с грозами или затяжными дождями отравляет жизнь и огородникам, и тем, кто проводит отпуск в городе.

Соцсети затопили "мокрые" фотографии и видеоролики, передает "Уралинформбюро".

"Когда выходишь из магазина и понимаешь, что резиновые сапоги в багажнике", - делится последствиями грозы екатеринбурженка.



Фото: Олеся Русакова, "ВКонтакте"

Кто-то решает в непогоду отсидеться дома.

Лучше дома посижу #ижевск #потоп #ливни #городзатоплен #кольцо #пушкинская #морепоколено Публикация от alexx (@sayanprotasov) Июн 27 2017 в 10:33 PDT

Другие наоборот отправляются на встречу приключениям за... МКАД.

Многие готовы поменять машины на лодки.

Отличное лето👍 поеду куплю лодку! #ливеньвмоскве#ливень#наводнение#нойгдековчег#плывем Публикация от Буян (@iambuyan) Июн 26 2017 в 7:49 PDT

Но большинство отправляется через потоки вброд.

Самые смелые открывают охоту за молниями.

Ночной ловец молний ⛈⚡ Гроза в Новосибирске #нск #академ #лето #гроза #ночь #обожаювспышкимолний Публикация от Alex'eleration TimirtinoFF (@atim_54rus) Июн 27 2017 в 11:47 PDT

Гроза на закате 27 июня 2017 #саратов #энгельс #гроза #молния #мост #волга #закат Публикация от Иван Кувшинов (@saros_3600) Июн 27 2017 в 3:38 PDT

При этом они рискуют быть унесенными сильным порывом ветра или попасть в настоящий шторм.

Вышли погулять :) #дождь #ливень #москва #чистыепруды Публикация от Ekaterina Naumova (@katrinnau) Июн 26 2017 в 10:22 PDT

Даже над Крымом сгустились грозовые облака.

Наградой самым стойким становятся фантастически красивые снимки закатов и радуги.

#izhevsk_city Публикация от Alex (@alexandr_shirobok) Июн 27 2017 в 10:50 PDT

#Закат после дождя😍 #Бря#Ливень#гроза#молния#Дом#Скука#кофе#телек#фильм#синиетучи#инста#мир ✌😉 Публикация от K@TrEl'19973220 (@ekaterinka2719) Июн 26 2017 в 11:33 PDT