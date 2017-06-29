Ливни затопили соцсети28 июня в 14:05
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А радуга - расцветила.
Пока Сибирь и Дальний Восток поджариваются на солнечной "сковородке", жители европейской части России и Урала учатся переплывать затопленные ливнями дворы и дороги. "Хляби небесные" разверзлись, а вот обратно закрываться явно не торопятся. Прохладная погода с грозами или затяжными дождями отравляет жизнь и огородникам, и тем, кто проводит отпуск в городе.
Соцсети затопили "мокрые" фотографии и видеоролики, передает "Уралинформбюро".
"Когда выходишь из магазина и понимаешь, что резиновые сапоги в багажнике", - делится последствиями грозы екатеринбурженка.
Фото: Олеся Русакова, "ВКонтакте"
Кто-то решает в непогоду отсидеться дома.
Другие наоборот отправляются на встречу приключениям за... МКАД.
Многие готовы поменять машины на лодки.
Но большинство отправляется через потоки вброд.
Самые смелые открывают охоту за молниями.
При этом они рискуют быть унесенными сильным порывом ветра или попасть в настоящий шторм.
Даже над Крымом сгустились грозовые облака.
Наградой самым стойким становятся фантастически красивые снимки закатов и радуги.
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