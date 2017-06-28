×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Petya шагнул с УкраиныСегодня в 08:37

  • Текст

И прошелся по Европе.

Свыше 80 компаний в разных странах, включая Россию, 27 июня подверглись кибератаке. Вирус-вымогатель Petya блокировал компьютеры и требовал за разблокировку 300 долларов в биткоинах, передает "Уралинформбюро".

По данным вирусной лаборатории ESET, более всего пострадали фирмы Украины. На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, на третьем — Израиль. В десятку наиболее пострадавших также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия находится на 14-ом месте.

Как отметили специалисты лаборатории, распространение вредоносной программы началось с Украины.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×