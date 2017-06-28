И прошелся по Европе.

Свыше 80 компаний в разных странах, включая Россию, 27 июня подверглись кибератаке. Вирус-вымогатель Petya блокировал компьютеры и требовал за разблокировку 300 долларов в биткоинах, передает "Уралинформбюро".

По данным вирусной лаборатории ESET, более всего пострадали фирмы Украины. На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, на третьем — Израиль. В десятку наиболее пострадавших также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия находится на 14-ом месте.

Как отметили специалисты лаборатории, распространение вредоносной программы началось с Украины.