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Тюменцы будут платить за электроэнергию по новым тарифамСегодня в 09:20

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Вместе с жителями Ямала и Югры.

С 1 июля 2017 года в регионах "тюменской матрешки" начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, поставляемую населению. Они установлены соответствующим распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюменьэнергосбыта"(филиал АО "ЭК "Восток"), тариф составит 2,68 рубля за киловатт-час. Для тех, кто использует двухтарифные приборы учета, 2,73 рубля - по дневному и 1,36 рубля – по ночному тарифу.

Для собственников квартир с электроплитами электроэнергия будет стоить 1,88 рубля по одноставочному тарифу, а также 1,91 рубля и 0,95 рубля по тарифам, дифференцированным по времени суток.

Сельчане с 1 июля будут платить за электроэнергию 1,88 рубля. По тарифу "день" стоимость составит 1,91 рубля, по тарифу "ночь" - 0,95 рубля.

Подробная информация о тарифах размещена на сайте в разделе Клиентам.

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