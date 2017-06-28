×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В жилах 20% россиян течет кровь европейских королевСегодня в 09:28

  • Текст

Геномы не врут.

Каждый пятый россиянин имеет генетическую связь с представителями династии Виндзоров, среди которых королева Британии Елизавета II и супруга французского короля Генриха IV Бурбона Мария Медичи. К таким выводам пришли в лаборатории Genotek после исследования митохондриальной ДНК (мтДНК) - небольшого сегмента генома, содержащегося в митохондриях, передает "Уралинформбюро".

Эта мтДНК передается от матери к детям, что дает возможность проследить родственные связи между популяциями людей и построить единое генеалогическое древо человечества.

Аналогичным образом можно отследить наборы мутаций в Y-хромосоме, передающейся по мужской линии. Люди с похожей мтДНК или Y-хромосомой выделяются в так называемые гаплогруппы, что всего лишь является свидетельством того, что их представители происходят от одного общего отца или матери, живших на земле несколько десятков тысяч лет назад.

В лаборатории Genotek проанализировали более 2500 геномов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других крупных городов.

Оказалось, что предки большинства россиян по материнской линии появились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии примерно 30 тысяч лет назад и проникли в Европу около 25-20 тысяч лет назад. Значит, сегодняшние жители РФ являются полноправными европейцами.

Помимо 20% россиян, к гаплогруппе Н относятся британская королева Елизавета II, французская королева Мария Медичи, дети Николая II, унаследовавшие "европейскую" мтДНК от императрицы Александры Федоровны, внучки королевы Виктории.

По мужской линии примерно 25% жителей РФ относятся к гаплогруппе R1a1, зародившейся или в степях Прикаспия (около 10 тысяч лет назад), или на Алтае либо в Центральной Азии (примерно 35-30 тысяч лет назад). К ней же относятся Том Хэнкс, Френсис Дрейк, король Нидерландов Вильям-Александр, Николай Пржевальский и Никита Михалков.

Обе эти группы, как считают сегодня историки и палеогенетики, попали в Европу в последний межледниковый период, когда льды временно отступили, и впоследствии они почти полностью вымерли после начала повторного оледенения. Остатки их популяции смогли выжить на юге Европы и восстановить свою численность значительно позже. Сегодня их потомки составляют большинство коренных жителей Европы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×