Геномы не врут.

Каждый пятый россиянин имеет генетическую связь с представителями династии Виндзоров, среди которых королева Британии Елизавета II и супруга французского короля Генриха IV Бурбона Мария Медичи. К таким выводам пришли в лаборатории Genotek после исследования митохондриальной ДНК (мтДНК) - небольшого сегмента генома, содержащегося в митохондриях, передает "Уралинформбюро".

Эта мтДНК передается от матери к детям, что дает возможность проследить родственные связи между популяциями людей и построить единое генеалогическое древо человечества.

Аналогичным образом можно отследить наборы мутаций в Y-хромосоме, передающейся по мужской линии. Люди с похожей мтДНК или Y-хромосомой выделяются в так называемые гаплогруппы, что всего лишь является свидетельством того, что их представители происходят от одного общего отца или матери, живших на земле несколько десятков тысяч лет назад.

В лаборатории Genotek проанализировали более 2500 геномов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других крупных городов.

Оказалось, что предки большинства россиян по материнской линии появились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии примерно 30 тысяч лет назад и проникли в Европу около 25-20 тысяч лет назад. Значит, сегодняшние жители РФ являются полноправными европейцами.

Помимо 20% россиян, к гаплогруппе Н относятся британская королева Елизавета II, французская королева Мария Медичи, дети Николая II, унаследовавшие "европейскую" мтДНК от императрицы Александры Федоровны, внучки королевы Виктории.

По мужской линии примерно 25% жителей РФ относятся к гаплогруппе R1a1, зародившейся или в степях Прикаспия (около 10 тысяч лет назад), или на Алтае либо в Центральной Азии (примерно 35-30 тысяч лет назад). К ней же относятся Том Хэнкс, Френсис Дрейк, король Нидерландов Вильям-Александр, Николай Пржевальский и Никита Михалков.

Обе эти группы, как считают сегодня историки и палеогенетики, попали в Европу в последний межледниковый период, когда льды временно отступили, и впоследствии они почти полностью вымерли после начала повторного оледенения. Остатки их популяции смогли выжить на юге Европы и восстановить свою численность значительно позже. Сегодня их потомки составляют большинство коренных жителей Европы.