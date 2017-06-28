Наряду с Беларусью и Китаем.

Госдепартамент США причислил Россию и Китай к странам, где не выполняются минимальные требования по борьбе с работорговлей. Эти данные приводятся в докладе американского внешнеполитического ведомства, опубликованном 27 июня 2017 года.

В документе проанализированы действия правительств 187 стран по борьбе с работорговлей за период с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Россия и Китай оказались включены в третью, самую последнюю, группу из 23 государств, власти которых "не предпринимают никаких шагов в реализации закона о защите жертв работорговли". Также в нее попали Иран, Сирия, Венесуэла, КНДР, Беларусь, Узбекистан и Туркмения.