×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


США приписали России проблемы в борьбе с работорговлейСегодня в 09:58

  • Текст

Наряду с Беларусью и Китаем.

Госдепартамент США причислил Россию и Китай к странам, где не выполняются минимальные требования по борьбе с работорговлей. Эти данные приводятся в докладе американского внешнеполитического ведомства, опубликованном 27 июня 2017 года.

В документе проанализированы действия правительств 187 стран по борьбе с работорговлей за период с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Россия и Китай оказались включены в третью, самую последнюю, группу из 23 государств, власти которых "не предпринимают никаких шагов в реализации закона о защите жертв работорговли". Также в нее попали Иран, Сирия, Венесуэла, КНДР, Беларусь, Узбекистан и Туркмения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×