До федерального уровня.

Сенатор Вячеслав Тимченко намерен разработать законопроект о введении общероссийского института почетных граждан, сообщает "Парламентская газета".

Сегодня это звание есть во многих регионах и муниципальных образованиях. И то, что его нет на федеральном уровне - "большое упущение", считает член СовФеда.

Компетенция присваивать почетное звание будет находиться у Федерального Собрания, члены которого совместно с депутатами Госдумы будут принимать решения и награждать россиян.

Не все согласны с инициативой Тимченко. Сомнение выразил замсекретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров: "Что это за масштаб свершения должен быть. Ясно, что в том регионе, где человек живет, легче дать оценку его деятельности, чем на общегосударственном уровне. Именно в конкретном регионе он вносит положительную струю в жизнь того или иного региона".

В Свердловской области звание почетного гражданина учреждено в 2005 году, передает "Уралинформбюро" На сегодняшний день им награждены 55 человек, в числе которых – спортсмены, общественники, музыканты, художники. Звание предоставляет носителям ряд привилегий – денежные премии, льготы и меры социальной поддержки.