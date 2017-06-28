×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Званию "Почетный гражданин" прочат повышениеСегодня в 10:09

  • Текст

До федерального уровня.

Сенатор Вячеслав Тимченко намерен разработать законопроект о введении общероссийского института почетных граждан, сообщает "Парламентская газета".

Сегодня это звание есть во многих регионах и муниципальных образованиях. И то, что его нет на федеральном уровне - "большое упущение", считает член СовФеда.

Компетенция присваивать почетное звание будет находиться у Федерального Собрания, члены которого совместно с депутатами Госдумы будут принимать решения и награждать россиян.

Не все согласны с инициативой Тимченко. Сомнение выразил замсекретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров: "Что это за масштаб свершения должен быть. Ясно, что в том регионе, где человек живет, легче дать оценку его деятельности, чем на общегосударственном уровне. Именно в конкретном регионе он вносит положительную струю в жизнь того или иного региона".

В Свердловской области звание почетного гражданина учреждено в 2005 году, передает "Уралинформбюро" На сегодняшний день им награждены 55 человек, в числе которых – спортсмены, общественники, музыканты, художники. Звание предоставляет носителям ряд привилегий – денежные премии, льготы и меры социальной поддержки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×