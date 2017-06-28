Губерниев пригрозил властям Екатеринбурга проблемами на выборахСегодня в 10:46
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Из-за разбитых ступеней.
Знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко высказался в сторону властей Екатеринбурга. Поводом для критики стали разбитые ступеньки на набережной Исети возле Драмтеатра, передает "Уралинформбюро".
Свое мнение о работе мэрии и будущем местных политиков Дмитрий Губерниев высказал 26 июня 2017 года за кулисами фестиваля Ural music night. Интервью с популярным комментатором опубликовано на канале On Live на YouTube.
Говоря о плюсах Екатеринбурга, обозреватель также обратил внимание на недостатки благоустройства. "Город спорта, замечательный совершенно. Но вот здесь мы находимся на набережной, и вот те ступеньки, по которым мы сейчас шли — ощущение такое, что коллективизация закончилась года два назад. Пусть будет стыдно местным властям. Сделайте нормальные ступеньки на набережной, иначе вас никого не выберут!" - пригрозил он местным властям.
Реакция депутатов гордумы уральской столицы не заставила себя долго ждать. Справедливоросс Александр Смолин на своей страничке в Facebook под репостом интервью Губерниева отрапортовал "Услышали! Сделаем!".
Видео: канал On Live на YouTube
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