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Дуров открестился от разработки обхода блокировки TelegramСегодня в 11:23

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Приписанной команде сервиса СМИ.

Создатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о разработке простой системы обхода блокировки мессенджера.

"Российские СМИ периодически берут информацию из неофициальных русскоязычных каналов про Telegram и выдают их за обращение нашей команды", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Подобных каналов у команды Telegram попросту нет, подчеркнул он.

По словам Дурова, все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org.

"Не дайте себя обмануть", - предостерег он пользователей.

Тема блокировки Telegram стала актуальной после заявлений ФСБ о том, что террористы активно используют мессенджер для вербовки новых боевиков и передачи им инструкций к действию. Кроме того, на прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к Дурову с требованием раскрыть данные о компании, управляющей Telegram, в противном случае сервис пообещали заблокировать, передает "Уралинформбюро".

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