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Путин поручил расселить аварийные бараки в Удмуртии28 июня в 13:55

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Чем напутствует Комарову?

Президент РФ поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову до конца года расселить 11 семей из аварийных домов в Ижевске. При необходимости он пообещал выделить средства из Резервного фонда.

В числе будущих переселенцев – местная жительница Анастасия, обратившаяся к главе государства с жилищной проблемой во время "Прямой линии". В ходе визита в Ижевск 27 июня Путин посетил дом женщины, живущей в однокомнатной квартире вместе с сестрой и тремя детьми. Президент пообещал, что до конца года они получат разные квартиры в новом доме, стоящем недалеко от их ветхого барака, передает "Уралинформбюро".

Также глава государства поручил Александру Бречалову в целом решить проблему с бараками в регионе. "Не хочу показаться занудой, с бараками разберитесь, ладно", - заявил Путин.

Стоит отметить, что сразу несколько регионов попали под прицел властей и надзорных органов после "Прямой линии" с Владимиром Путиным. Так, в Югру направлена делегация Контрольного управления президента России - житель Нефтеюганска пожаловался на отсутствие субсидий для сотрудников полиции на приобретение жилья .

Еще один резонансный вопрос задала жительница Нягани. Она рассказала о некачественной работе региональных властей по расселению так называемого балочного массива - фактически непригодных для жизни вагончиков. Как выяснилось вскоре, главе ХМАО-Югра Наталье Комаровой за последние 5 лет удалось расселить менее трети расположенных в округе построек. Текущими темпами на расселение оставшихся вагончиков потребуется не меньше 10 лет.

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