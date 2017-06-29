Вместе с филармоническим оркестром.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заручился поддержкой пианиста Дениса Мацуева в продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

В качестве презентации российской заявки может выступить концерт народного артиста РФ в столице Франции, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В Париже я играю минимум три раза в год, поэтому мы можем либо приурочить один из спланированных концертов, либо сделать отдельную акцию. Париж - очень близкий для меня город, я много там выступаю, поэтому мы можем сделать красивую презентацию", - отметил Мацуев. Он добавил, что в выступлении может принять участие Уральский академический филармонический оркестр или Молодежный оркестр Свердловской филармонии.

В столицу Урала знаменитый пианист приехал, чтобы второй раз провести музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет…", направленный на поддержку юных музыкантов.

Глава региона поблагодарил пианиста-виртуоза за праздник высокого искусства, подаренный Свердловской области.

Также Денис Мацуев, который является президентом межрегионального благотворительного фонда "Новые имена", вручил стипендии четырем талантливым ученикам музыкальных школ Свердловской области. Их выбрали по итогам мастер-классов, проведенных ведущими профессорами Московской консерватории имени П.И.Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных.

Стипендиатами фонда "Новые имена" стали 13-летний баянист Артем Якимов (Лесной), 12-летние флейтистка Александра Ленцевич (Ревда), балалаечник Денис Дубровский (Кировград) и пианист Александр Валов (Екатеринбург). Последний также получил путевку на юбилейный 25 сезон Международной летней творческой школы "Новые имена", которая проходит в Суздале.