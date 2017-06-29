Их число там заметно выросло.

В Обской губе в районе Мыса Каменного впервые за несколько лет замечено увеличение численности нерп вблизи нефтеналивного терминала "Ворота Арктики". В прошлом году в акватории залива экологи зафиксировали всего несколько представителей этого вида тюленей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Ямала"

В июне-июле животные любят принимать солнечные ванны на льду. Как и представители других ластоногих, кольчатая нерпа крайне восприимчива к загрязнению окружающей среды. Высокая плотность популяции животных указывает на благоприятную экологическую обстановку.

"Ответственное отношение к природе является для нас неизменным приоритетом. При строительстве терминала важной задачей было сохранение фауны в Обской губе. Бережный подход помог сберечь хрупкую природу региона", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

Обская губа является для кольчатой нерпы постоянным местом обитания. Ее численность зависит как от сезона, так и от погодных условий.

"По данным авиаучетов, весной плотность нерпы в районе слияния Обской губы и Тазовской губы, то есть в районе терминала, составляет обычно 4 особи на 10 квадратных километров, – прокомментировал заместитель директора Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин. – Для сравнения – на выходе Обской губы в море, где вода менее опреснена, она составляет около 10 и более экземпляров на 10 квадратных километров".