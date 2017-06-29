За некачественные услуги.

Россияне могут претендовать на компенсацию морального вреда за плохо оказанные услуги ЖКХ. Соответствующие разъяснения 27 июня 2017 года дал Верховный суд РФ, передает РИА "Новости".

Помимо этого, жители имеют право на снижение стоимости услуг вплоть до полного освобождения от платы за тот период, когда вода, электроэнергия или отопление были ненормативного качества или вовсе не подавались.

В 2016 году в Нижнем Тагиле на фоне скандала с грязной питьевой водой горожане подавали на коммунальщиков в суд. Однако "выбить" компенсации им тогда не удалось, передает "Уралинформбюро".

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