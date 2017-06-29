Из-за дополнительной финансовой ответственности.

Уральцы лишились больших скидок от турфирм из-за политики туроператоров - они массово снижают для агентов объемы комиссионных вознаграждений. Снижению поспособствовали высокая стоимость иностранной валюты и необходимости регулярно отчислять средства в компенсационные фонды.

"Средний размер комиссии, которую туроператор предоставляет агентству, составляет 10%. Некоторые игроки рынка, например "Библио Глобус" или Sunmar, в начале года сократили этот размер до 6-7% по зарубежным направлениям и до 8-9% по российским. До конца года можно ожидать, что такую же практику применят все крупнейшие туристические операторы, работающие на российском рынке", - пояснила "Уралинформбюро" директор группы компаний "Зима-Лето" Ольга Гуляр.

Таким образом, если ранее туроператор давал комиссию 10%, 5% из них агентство предоставляло клиенту в виде скидки, а остальное оставляло себе. В новых условиях агентствам достаются все те же 4-5%, а скидка для клиентов составляет только 2-3%.

Представители турфирм утверждают, что при дальнейшем снижении объемов комиссионных вознаграждений многие игроки рынка попросту обанкротятся. По прогнозам, массовый "исход" произойдет уже в конце 2017 года.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев опроверг "Уралинформбюро" информацию о грядущей волне банкротств.

"Проблему я считаю надуманной. Сейчас туризм находится на подъеме после трех лет, когда он был действительно в тяжелой ситуации. Тогда были очень болезненные сокращения как компаний в целом, так и количества сотрудников внутри компаний. До 40% сократилось количество работающих в турагентских и туроператорских компаниях с начала кризиса. Сейчас ситуация ровно обратная. Сотрудников не хватает, количество агентств не увеличивается, потому что государство наконец-то отслеживает турагентскую деятельность за счет единого реестра. При этом количество зарубежных туров близко к тому, чтобы выйти на докризисный объем. Те туркомпании, которые чувствовали себя очень неважно в последние годы, сейчас не испытывают проблем", - поделился Мальцев.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма, раньше комиссии могли достигать даже 15%, однако эта цифра слишком высока. "Предполагалось, что турфирмы будут делать туристам скидки при оформлении путевок. Эта практика оказалась порочной. Она развращала сознание туристов. Они ходили и выпрашивали скидки. В результате появилось много псевдотурагентов, которые бронировали путевки с большими скидками, потом уходили в тень, не могли выполнить какие-то обязательства", - добавил Мальцев.