Четыре месяца.

Центральную улицу уральской столицы на 4 месяца закроют для проезда транспорта. С 28 июня по 30 октября 2017 года на отрезке проспекта Ленина между улицами Московская и 8 Марта будут приводить в порядок дорожное покрытие, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Водителям придется выбирать пути объезда с учетом того, что окрестные улицы и так перегружены из-за перекрытий, связанных с реконструкцией дорожной сети Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу.

Также с 28 июня на неделю будет ограничено движение транспорта по улице XXII Партсъезда от 40-летия Октября до Фестивальной.