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В Екатеринбурге участников ЧМ-2018 накроет тополиным пухом28 июня в 12:44

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Вместе с болельщиками.

Во время матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге спортсменов и болельщиков завалит тополиным пухом. Такой прогноз сделали специалисты Ботанического сада УрО РАН.

Уральская столица примет матчи группового этапа 15, 21, 24 и 27 июня. Как сообщил "Уралинформбюро" замдиректора по научной работе Василий Пономарев, именно на это время приходится пик созревания плодов тополя.

"В этом году была задержка из-за плохой погоды. Обычно числа 10-го летит пух, в этом году он полетел где-то 20 июня. В любом случае, период проведения матчей придется на неблагоприятное время. Если мэрия озабочена этим вопросом, то необходимо будет провести обрезку деревьев", - пояснил Пономарев.

Стоит отметить, что ранее футбольные сборные Англии и Германии отказались от размещения в Москве в период проведения ЧМ-2018. Руководство команд было недовольно количеством пробок в российской столице, сообщает ESPN.

Ранее по теме:
Футбольные сборные объявляют бойкот Москве на ЧМ-2018

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