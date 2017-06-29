Эльвира Сыманюк.

Доктор психологических наук Эльвира Сыманюк возглавила Уральский гуманитарный институт УрФУ, появившийся в результате слияния Института гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) и Института социальных и политических наук (ИСПН). Последним она руководила до реорганизации.

26 июня 2017 года в УрФУ состоялось заседание Ученого совета по избранию директора новой структуры. В голосовании участвовал 91 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

Ожидается, что 29 июня закончится перевод преподавателей и сотрудников ИГНИ и ИСПН в Уральский гуманитарный институт. В этот же день трудовым коллективом будет избран состав Ученого совета и появится единая дирекция. На этом организационное объединение будет завершено. Прием абитуриентов летом 2017 года ведется уже в объединенный институт.

Слияние двух институтов в единый гуманитарный блок наделало немало шума. Процесс объединения сопровождался слухами о массовом сокращении преподавателей гуманитарного профиля. Руководство главного уральского вуза поспешило заявить, что численность педагогов и количество ставок (942 и 546 соответственно) не уменьшится.

В УрФУ объединение ИГНИ и ИСПН называют абсолютно логичным шагом. "Эффект масштаба позволит гуманитариям УрФУ иметь постоянную гарантию того, что их голос, их позиция всегда будут услышаны и учтены. На новом этапе развития гуманитарии должны соревноваться не между собой внутри университета, а конкурировать с внешними игроками на поле социогуманитарных наук и образования, постоянно подтверждать статус УрФУ как главного центра гуманитаристики от Волги до Оби, а в перспективе – всей России к востоку от Волги", - подчеркивают в пресс-службе вуза.



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