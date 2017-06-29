Всероссийская перепись-2020 обойдется в 50 миллиардов28 июня в 14:16
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По 340 рублей "на нос".
На проведение переписи населения России в 2020 году необходимо 50 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил журналистам глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов.
Вопрос финансирования должен разрешиться в июле 2017 года. Именно от его объемов будет зависть методология переписи: будут ли это привычные бумажные опросники или же начнут применяться планшеты и интернет-анкеты. Ранее предполагалось, что желающие смогут подать сведения о себе в электронной форме через Единый портал государственных услуг, передает "Уралинформбюро".
Руководитель Росстата подчеркнул, что серьезных изменений переписной лист не претерпит, но будут проработаны вопросы, позволяющие корректно оценить перемещения людей. Это делается для более конкретной оценки миграции, в том числе трудовой.
В переписи-2020 планируется задействовать порядка 600 тысяч временных работников. За свой труд они получат порядка 16 000 рублей, что в разы больше чем в 2010 году.
Стоит отметить, что на сегодня в России насчитывается чуть больше 146 миллионов жителей. Если финансирование переписи-2020 одобрят в заявленном объеме, на учет каждого россиянина придется чуть более 340 рублей.
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