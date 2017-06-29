Власти готовы потратить 10 миллионов.

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку проекта реконструкции парка "Зеленая Роща". Приблизительная стоимость работ составит 10 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Пока неизвестно, в чем конкретно будет заключаться реконструкция. Однако депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин, который два года назад в составе думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию обследовал состояние парка, предположил, что речь идет об организации системы освещения на отдельных участках Зеленой рощи.

"Многие спортсмены-любители, которые там бегают по утрам, предлагают навести порядок с освещением дорожек, — рассказал Сергин "Уралинформбюро". — Я сам каждое утро наматываю там круги и знаю один участок (он пролегает вдоль Центра лабораторной диагностики), который освещен очень плохо. Это вызывает у спортсменов неудобства, особенно в зимнее время, когда светает поздно, а темнеет рано".

Кроме того, само состояние многих дорожек оставляет желать лучшего, а ряд участков и вовсе заболочен, посетовал Дмитрий Сергин. По его мнению, необходимо комплексное благоустройство парка. Для этого сначала нужно определить концепцию его использования: для прогулок, для спорта или для иных развлечений.

"Необходимо также рассмотреть вопрос о расширении границ "Зеленой рощи", потому что многие участки формально к его территории не относятся, но фактически составляют одну зеленую зону. Было бы хорошо присоединить их к особо охраняемой территории парка, чтобы застройщики на них не покушались". — считает депутат.

Следует добавить, что судьба "Зеленой Рощи" давно вызывает тревогу и у депутатского корпуса, и у рядовых горожан. Несмотря на то, что формально парк занимает всего 13 гектаров, окружающая его зеленая зона находится в заброшенном состоянии. Часть территории постепенно уходит под застройку. Летом 2016 года много шума наделал инцидент с вырубкой 180 деревьев у здания кардиоцентра, примыкающего к парку.

Один из вариантов благоустройства парка — организация там комплекса спортивных площадок. Так, на прошлой неделе на территории парка открылась первая площадка для воркаута.



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