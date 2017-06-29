Отечественные авто обошлись в 67 миллиардов рублей.

За январь - май 2017 года жители России потратили на покупку иномарок 650 миллиардов рублей - на 8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

Самой популярной стала японская Toyota, от продажи новых легковушек компания получила 80 миллиардов рублей (-5%). На втором месте оказалась корейская KIA, наторговавшая в России на 74 миллиарда рублей (+32%). Замыкает тройку немецкий Mercedes-Benz с 60 миллиардами рублей (-8%).

Также в пятерку лидеров вошли корейский Hyundai, выручивший 58 миллиардов рублей (+18%) и немецкий BMW, получивший 44 миллиарда (+8%).

Сейчас на долю иномарок в общем объеме выручки на российском рынке приходится 90%. Оставшиеся 10% - это выручка от продаж автомобилей отечественных марок, что эквивалентно 67 млрд рублей (+12%), отмечают аналитик "Автостата".