×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Иномарки опустошили кошельки россиян на 650 миллиардов28 июня в 16:07

  • Текст

Отечественные авто обошлись в 67 миллиардов рублей.

За январь - май 2017 года жители России потратили на покупку иномарок 650 миллиардов рублей - на 8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

Самой популярной стала японская Toyota, от продажи новых легковушек компания получила 80 миллиардов рублей (-5%). На втором месте оказалась корейская KIA, наторговавшая в России на 74 миллиарда рублей (+32%). Замыкает тройку немецкий Mercedes-Benz с 60 миллиардами рублей (-8%).

Также в пятерку лидеров вошли корейский Hyundai, выручивший 58 миллиардов рублей (+18%) и немецкий BMW, получивший 44 миллиарда (+8%).

Сейчас на долю иномарок в общем объеме выручки на российском рынке приходится 90%. Оставшиеся 10% - это выручка от продаж автомобилей отечественных марок, что эквивалентно 67 млрд рублей (+12%), отмечают аналитик "Автостата".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×