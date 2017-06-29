Для выполнения следственных мероприятий.

27 июня 2017 года сотрудники УФСБ по Свердловской области провели следственные мероприятия в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

В пресс-службе свердловского УФСБ "Уралинформбюро" не удалось получить комментарий.

"Структура МВД России на протяжении многих лет является самой открытой среди всех правоохранительных органов страны, и ГУ МВД по Свердловской области не исключение. Но это вовсе не значит, что мы будем комментировать работу наших коллег из ФСБ. Для этих целей у них есть своя пресс-служба", - заявил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.