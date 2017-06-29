Через суд.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал УК "ЖКХ Октябрьского района" вернуть жильцам дома №181 по улице Луначарского 327 тысяч рублей.

В 2013-2016 годах компания оплачивала сверхнормативное потребление коммунальных услуг из денег, уплаченных горожанами по статье "Содержание жилья". Об этом свидетельствует отчет по управлению домом.

"Именно УК отвечает за эффективное управление многоквартирным домом. Поэтому сверхнормативное потребление коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, она обязана оплачивать из собственной прибыли, а не из кошельков жителей", пояснил "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

Теперь собственникам квартир предстоит принять решение, на что потратить возвращенные через суд деньги, добавил народный избранник.