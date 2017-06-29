Как анахронизма.

Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга.

По словам лидера партии Сергея Миронова, внутренний роуминг вводился как компенсационная мера сотовым компаниям, которые изначально осуществляли соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности", – цитирует парламентария пресс-служба фракции.

В свою очередь, глава Минкомсвязи РФ Дмитрий Алхазов заявил о негативном влиянии отмены платы за роуминг. По его словам, финансовые издержки понесут те абоненты, которые не выезжают из домашнего региона, передает "Уралинформбюро".

"Таких абонентов подавляющее большинство. Таким образом, в итоге получится, что за путешествующих граждан доплатят те, кто никуда не ездит", — заявил Алхазов ИА "RNS".