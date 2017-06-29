×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Депутаты предложили отказаться от национального роуминга28 июня в 16:53

  • Текст

Как анахронизма.

Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга.

По словам лидера партии Сергея Миронова, внутренний роуминг вводился как компенсационная мера сотовым компаниям, которые изначально осуществляли соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности", – цитирует парламентария пресс-служба фракции.

В свою очередь, глава Минкомсвязи РФ Дмитрий Алхазов заявил о негативном влиянии отмены платы за роуминг. По его словам, финансовые издержки понесут те абоненты, которые не выезжают из домашнего региона, передает "Уралинформбюро".

"Таких абонентов подавляющее большинство. Таким образом, в итоге получится, что за путешествующих граждан доплатят те, кто никуда не ездит", — заявил Алхазов ИА "RNS".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×